INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Politikus PDIP Minta Generasi Muda Menyerap Nilai-Nilai Perjuangan KI Hajar Dewantara

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 16 Februari 2026 |20:20 WIB
JAKARTA - Koordinator Gerakan Pandu Negeri, yang juga politikus muda PDIP Aryo Seno Bagaskoro, meminta generasi muda menyerap nilai-nilai perjuangan Ki Hajar Dewantara.  Seno mengaku terpukau dengan pola hidup Ki Hadjar Dewantara yang sangat bersahaja meskipun menyandang status pahlawan bangsa.

Dia menekankan, bahwa pendidikan di Indonesia harus kembali pada khitahnya sebagai alat untuk mencerdaskan dan memajukan kesejahteraan umum.

"Pendidikan itu adalah membangun manusia, bukan soal bagaimana pendidikan itu dikapitalisasi atau diprivatisasi. Kami ingin memastikan esensi pendidikan yang memerdekakan tetap terjaga," ujar Seno saat menghadiri Public Lecture Series 002 di Yogyakarta, Senin (16/2/2026).

"Kami melihat sekeliling rumah beliau, sangat bersahaja. Dari sini kita belajar bahwa menjadi pendidik itu tantangannya besar. Maka, tugas negara adalah hadir memastikan kesejahteraan guru dan pengajar terjamin dengan baik, agar mereka bisa fokus pada esensi mendidik tanpa terbebani kebutuhan hidup," tegasnya.

Seno juga menyoroti tema utama kuliah umum kali ini yang mengangkat isu pendidikan, keadilan, dan hak generasi.

"Hari ini kami belajar di sini bersama para tokoh senior. Intinya, kami ingin menggalang anak-anak muda untuk terus menghidupkan tradisi berpikir kritis demi menentukan arah masa depan bangsa," pungkas Seno.

Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto, yang turut mendampingi rombongan, menegaskan bahwa kunjungan ini bukan sekadar wisata sejarah, melainkan upaya untuk menghikmati gagasan besar dari salah satu pendiri bangsa.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
