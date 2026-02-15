Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

PDIP Beberkan Poin Krusial di Balik Usulan UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama

Felldy Utama , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |14:25 WIB
PDIP Beberkan Poin Krusial di Balik Usulan UU KPK Dikembalikan ke Versi Lama
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan sejumlah poin krusial terkait munculnya usulan agar Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikembalikan ke versi lama. Usulan tersebut sebelumnya disuarakan mantan Ketua KPK Abraham Samad.

Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pada prinsipnya seluruh partai politik harus mendukung penguatan kelembagaan dalam agenda pemberantasan korupsi di Tanah Air. Menurutnya, hal itu merupakan amanat reformasi.

“Kami secara proaktif sekarang juga merancang kurikulum pemberantasan korupsi untuk menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya. Kami adakan beberapa FGD,” kata Hasto di kawasan GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (15/2/2026).

Dari pembahasan tersebut, lanjut dia, terdapat sejumlah poin penting yang harus ditegaskan, salah satunya pengawasan ketat terhadap aparat penegak hukum.

“Kalau kita belajar di negara-negara Skandinavia, termasuk di Singapura, adalah ketentuan yang sangat keras bagi aparat penegak hukum. Dari hulu ke hilir tidak boleh melakukan penyalahgunaan kekuasaan atas nama hukum, atas nama keadilan. Ini aturan pertama yang harus ditulis, termasuk di dalam revisi Undang-Undang KPK,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
PDIP KPK UU KPK Revisi UU KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/05/337/2405716/mk-putuskan-penyadapan-dan-penggeledahan-tak-perlu-izin-dewas-kpk-ntWt2lwqM0.jpeg
MK Putuskan Penyadapan dan Penggeledahan Tak Perlu Izin Dewas KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/05/337/2178772/ini-kata-mahfud-md-terkait-jokowi-diminta-hadir-dalam-uji-materi-uu-kpk-qaqcoLUlRB.jpg
Ini Kata Mahfud MD Terkait Jokowi Diminta Hadir dalam Uji Materi UU KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/18/337/2143401/ketua-kpk-akui-sempat-batal-ott-gara-gara-uu-baru-zqps1RIXLa.jpg
Ketua KPK Akui Sempat Batal OTT, Gara-Gara UU Baru?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/13/337/2141456/12-pegawai-kpk-mundur-anggota-dpr-itu-hak-mereka-EfEIEY5mlp.jpg
12 Pegawai KPK Mundur, Anggota DPR: Itu Hak Mereka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/12/337/2141194/12-pegawai-kpk-mundur-gara-gara-undang-undang-baru-el3LF9iXwt.jpg
12 Pegawai KPK Mundur Gara-Gara Undang-Undang Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/10/337/2140136/pks-minta-jokowi-tuntaskan-kasus-novel-baswedan-dan-terbitkan-perppu-kpk-vGpiZ0tJmU.jpg
PKS Minta Jokowi Tuntaskan Kasus Novel Baswedan dan Terbitkan Perppu KPK
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement