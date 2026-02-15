Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

3 Pencuri Batik Rp1,3 Miliar di JCC Jakpus Ditangkap!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |08:23 WIB
3 Pencuri Batik Rp1,3 Miliar di JCC Jakpus Ditangkap!
Ilustrasi pelaku pencurian (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Polsek Metro Tanah Abang menangkap tiga pelaku pencurian kain dan baju batik tulis di ajang Inacraft yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta Pusat. Total kerugian akibat aksi tersebut ditaksir mencapai Rp1,3 miliar.

Aksi pencurian terjadi pada 3 Februari 2026. Para pelaku menggasak sejumlah kain batik tulis berbahan sutra kualitas tinggi dari salah satu stan pameran.

“Pelakunya ada tiga, kebetulan masih didalami. Sudah ketiganya (ditangkap),” kata Kanit Reskrim Tanah Abang, AKP Ikhsan, Minggu (15/2/2026).

Berdasarkan rekaman CCTV di lokasi kejadian, para pelaku menjalankan aksinya pada malam hari sebelum acara dimulai. Mereka memindahkan barang-barang tersebut secara manual dari stan.

“Memang ngambil dari satu stan-nya dan dipindahkan barang manual, malam sebelum acara,” ujarnya.

Polisi menduga aksi pencurian tersebut telah direncanakan secara matang dan bukan tindakan spontan. “Kalau dilihat dari caranya terekam CCTV, mungkin sudah direncanakan,” jelasnya.

Saat ini, ketiga pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Metro Tanah Abang. Polisi masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami kasus tersebut.
 

(Arief Setyadi )

      
