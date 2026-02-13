Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Kantongi Identitas Pencuri Batik Pesinetron Ady Sky Senilai Rp1,3 Miliar

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |23:12 WIB
Polisi Kantongi Identitas Pencuri Batik Pesinetron Ady Sky Senilai Rp1,3 Miliar
Pencurian batik pesinetron Ady Sky senilai Rp1,3 miliar (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Kanit Reskrim Polsek Metro Tanah Abang AKP M Ikhsan RI Irianto mengatakan, pihaknya telah mengantongi identitas pelaku pencurian koleksi batik tulis milik pesinetron Rahmad Aminadi atau Ady Sky menjelang pameran INACRAFT 2026 di Jakarta Convention Center (JCC), Tanah Abang, Jakarta Pusat.

"Kita sudah mengantongi CCTV-nya dan mengantongi identitas beberapa orang yang terekam di CCTV tersebut, kami mohon doanya, kita akan segera ungkap perkara ini," ujarnya, Jumat (13/2/2026).

Menurutnya, polisi telah menerima laporan dari pihak Ady Sky terkait dugaan pencurian koleksi batik yang terjadi pada Selasa, 3 Februari 2026. Laporan atas peristiwa menjelang INACRAFT 2026 itu dibuat keesokan harinya, Rabu, 4 Februari 2026, di Polsek Metro Tanah Abang.

"Sudah ada laporan terkait kasus pencurian di JCC, kejadian di tanggal 3 Februari 2026, yang bersangkutan membuat laporan ke Polsek tanggal 4 Februari 2026," tuturnya.

Polisi memeriksa rekaman CCTV yang memperlihatkan aksi pelaku pada malam hari. Diduga terdapat tiga orang pelaku yang terlibat. 

