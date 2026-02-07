Terekam CCTV, Pengendara Motor Listrik Gasak Uang Kotak Amal di Tanjung Priok

JAKARTA – Seorang pengendara motor listrik terekam CCTV mencuri uang kotak amal Mushola Miftahul Jannah di Jalan Swasembada Timur VII, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pengurus mushola, Ismail, mengatakan uang yang hilang merupakan infak jamaah selama sebulan terakhir. Ia mengaku belum sempat menghitung jumlah uang tersebut.

“Uang dalam kotak amal belum sempat kami hitung. Justru pada saat kami mau hitung itu, kami kaget kotak amal telah dibongkar. Kami cek CCTV, jadi ketahuan pelakunya,” ujarnya di lokasi kejadian, Sabtu (7/2/2026).

Berdasarkan rekaman CCTV, tampak pelaku pencurian datang ke mushola tersebut dengan mengendarai motor listrik bernomor polisi B 4645 UWF pada Jumat 6 Februari 2026.

Pelaku kemudian membongkar kotak amal saat kondisi sepi, ketika pengurus sedang salat Jumat di masjid lain sekitar pukul 12.00 WIB.