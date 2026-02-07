Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terekam CCTV, Pengendara Motor Listrik Gasak Uang Kotak Amal di Tanjung Priok

Felldy Utama , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |09:23 WIB
Terekam CCTV, Pengendara Motor Listrik Gasak Uang Kotak Amal di Tanjung Priok
Pencurian kotak amal di Tanjung Priok, Jakut (Foto: Ist/Felldy Utama)
A
A
A

JAKARTA – Seorang pengendara motor listrik terekam CCTV mencuri uang kotak amal Mushola Miftahul Jannah di Jalan Swasembada Timur VII, Kelurahan Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Pengurus mushola, Ismail, mengatakan uang yang hilang merupakan infak jamaah selama sebulan terakhir. Ia mengaku belum sempat menghitung jumlah uang tersebut.

“Uang dalam kotak amal belum sempat kami hitung. Justru pada saat kami mau hitung itu, kami kaget kotak amal telah dibongkar. Kami cek CCTV, jadi ketahuan pelakunya,” ujarnya di lokasi kejadian, Sabtu (7/2/2026).

Berdasarkan rekaman CCTV, tampak pelaku pencurian datang ke mushola tersebut dengan mengendarai motor listrik bernomor polisi B 4645 UWF pada Jumat 6 Februari 2026.

Pelaku kemudian membongkar kotak amal saat kondisi sepi, ketika pengurus sedang salat Jumat di masjid lain sekitar pukul 12.00 WIB.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/340/3192729/pencurian-kwpi_large.jpg
Polisi Tangkap Pencuri Modus Top Up Dana di Kios, Motifnya Bikin Geleng Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/338/3189342/penjara-NFGP_large.jpg
Usai Viral, Pencuri Raket Padel di Pasar Minggu Dibekuk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188205/pencurian-UkVX_large.jpg
Maling Spesialis Rumah Kosong di Tangerang Ditangkap, Pelaku Pernah Curi Senpi Brimob
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185187/penodongan-wBrE_large.jpg
Penjual Seblak Lagi Ngopi di Jaksel Ditodong Parang, Ponselnya Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168/pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/338/3183909/pencurian-eWUc_large.jpg
Modus Istri Pendarahan, Polisi Gadungan Gasak Mobil Taksi Online di Cibubur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement