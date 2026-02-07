Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Terjerat Utang Judi Online, Pria Ini Nekat Rampok Tetangga dan Bunuh Anak Kecil

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 07 Februari 2026 |00:05 WIB
Terjerat Utang Judi Online, Pria Ini Nekat Rampok Tetangga dan Bunuh Anak Kecil
Kasus perampokan (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Seorang pria yang diduga terlilit utang judi online nekat merampok tetangganya sendiri hingga membunuh seorang anak kecil. Peristiwa tragis ini terjadi di Karanggede, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Kapolres Boyolali, AKBP Indra Maulana Saputra mengungkapkan, bahwa perampokan sadis tersebut menimpa keluarga seorang bakul sate di Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede. Akibat kejadian itu, seorang wanita bernama Daryanti (34) mengalami luka parah, sementara anaknya AO (6) tewas dibunuh pelaku.

“Aksi sadis tersebut dilakukan oleh pelaku berinisial A (30), yang tak lain merupakan tetangga dekat korban. Pelaku berhasil ditangkap pada Jumat (30/1) dini hari di wilayah Kudus,” kata Indra, Jumat (6/2/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pelaku nekat melukai korban dan membunuh anaknya dilatarbelakangi faktor ekonomi, yakni utang-piutang akibat kecanduan judi online.

“Tersangka mendatangi rumah korban dengan berpura-pura hendak membayar utang. Namun, di balik itu, tersangka berniat mencuri kendaraan korban sebagai jalan keluar dari lilitan utang akibat kecanduan judi online,” ujar Indra.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/338/3200111//pembunuhan-lDMy_large.jpg
Dendam Membara, Begini Detik-Detik Pelaku Racuni Ibu dan Kakak-Adik di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/18/3199493//libya-Jo79_large.jpg
Anak Muammar Gaddafi Tewas Diserang Kelompok Bersenjata di Rumahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/29/337/3198305//penjara-j3bk_large.jpg
2 Pembunuh Warga di Dekai Yahukimo Ditangkap, Pelaku Diduga Terkait KKB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/17/340/3195984//mayat-bmBS_large.jpg
Mayat Pria Tanpa Busana Ditemukan di Parit Kebun Pangalengan Bandung, Ada Luka Bakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/338/3195395//mayat-W6qe_large.jpeg
Terungkap, Ini Peran 2 Pelaku Pembunuhan Pria di TPU Jakasampurma
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/13/338/3195163//mayat-VPye_large.jpg
Terapis Tewas di Kamar Kos Bekasi, Suami Siri Ditangkap!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement