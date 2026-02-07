Terjerat Utang Judi Online, Pria Ini Nekat Rampok Tetangga dan Bunuh Anak Kecil

JAKARTA – Seorang pria yang diduga terlilit utang judi online nekat merampok tetangganya sendiri hingga membunuh seorang anak kecil. Peristiwa tragis ini terjadi di Karanggede, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Kapolres Boyolali, AKBP Indra Maulana Saputra mengungkapkan, bahwa perampokan sadis tersebut menimpa keluarga seorang bakul sate di Desa Pengkol, Kecamatan Karanggede. Akibat kejadian itu, seorang wanita bernama Daryanti (34) mengalami luka parah, sementara anaknya AO (6) tewas dibunuh pelaku.

“Aksi sadis tersebut dilakukan oleh pelaku berinisial A (30), yang tak lain merupakan tetangga dekat korban. Pelaku berhasil ditangkap pada Jumat (30/1) dini hari di wilayah Kudus,” kata Indra, Jumat (6/2/2026).

Berdasarkan hasil pemeriksaan, motif pelaku nekat melukai korban dan membunuh anaknya dilatarbelakangi faktor ekonomi, yakni utang-piutang akibat kecanduan judi online.

“Tersangka mendatangi rumah korban dengan berpura-pura hendak membayar utang. Namun, di balik itu, tersangka berniat mencuri kendaraan korban sebagai jalan keluar dari lilitan utang akibat kecanduan judi online,” ujar Indra.