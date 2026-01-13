Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terapis Tewas di Kamar Kos Bekasi, Suami Siri Ditangkap!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |14:51 WIB
Terapis Tewas di Kamar Kos Bekasi, Suami Siri Ditangkap!
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA – Seorang wanita berprofesi sebagai terapis spa berinisial SM (23) ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat (Jabar).

Jasad korban ditemukan setelah saksi, yang merupakan keluarga korban, datang ke kos atas permintaan ibu korban karena SM tidak bisa dihubungi sejak siang.

“(Saksi) diminta datang ke TKP atas permintaan ibu kandung korban karena korban tidak bisa dihubungi sejak siang. Sesampainya di TKP, saksi menggedor pintu kamar kos korban, namun tidak ada jawaban,” kata Kasubdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya AKBP Ressa Fiardi Marasabessy, Selasa (13/1/2026).

Lantaran korban tetap tidak merespons, saksi meminta pengurus kos untuk mengecek dan membuka pintu kamar. Pengurus kos kemudian membuka pintu menggunakan kunci duplikat dan menemukan korban dalam keadaan meninggal dunia.

Peristiwa ini langsung dilaporkan ke pihak kepolisian, yang kemudian melakukan pengecekan dan penyelidikan di lokasi. “Di TKP ditemukan botol berisi cairan pembersih toilet di dekat korban, serta muntahan di sekitarnya,” ucap Ressa.

