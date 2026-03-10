Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bule Cantik Portugal Ini Ternyata Buronan Pembunuhan Sadis Disertai Mutilasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Selasa, 10 Maret 2026 |06:21 WIB
Bule Cantik Portugal Ini Ternyata Buronan Pembunuhan Sadis Disertai Mutilasi
Bule Cantik Portugal Ini Ternyata Buronan Pembunuhan Sadis Disertai Mutilasi
A
A
A

JAKARTA - Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kantor Imigrasi Jakarta Selatan menangkap bule cantik asal Portugal, MG (30). Dia diduga terlibat dugaan kasus pembubuhan hingga mutilasi di negara asalnya.

"Proses pengamanan berjalan lancar dan kondusif. Saat ini, yang bersangkutan telah dibawa ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk pemeriksaan lebih lanjut dan pendetensian, pendeportasian MG dilakukan pada Senin, 9 Maret 2026," ujar Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, Senin (9/3/2026).

Berdasarkan catatan kepolisian internasional, MG terlibat dalam kasus pembunuhan sadis di Algoz, Portugal pada Maret 2020 silam, pelaku bersama rekannya diduga melakukan pembunuhan berencana terhadap seorang pria berinisial DG demi menguasai uang kompensasi milik korban senilai €70.000.

Modus operandi yang dilakukan tergolong kejam, meliputi pembiusan, pencekikan, hingga upaya memutilasi bagian tubuh korban untuk mengakses data perbankan pada ponsel korban sebelum membuang jenazahnya ke laut.

‘’Penangkapan terhadap MG dilakukan tim gabungan Ditjen Imigrasi dan Kantor Imigrasi Jakarta Selatan bersama tim SES NCB Interpol Indonesia pada Kamis, 5 Maret 2026 kemarin,’’ujarnya.

Yuldi menerangkan, penangkapan bermula saat intelijen keimigrasian mendapatkan informasi bahwa MG akan mendatangi Kantor Imigrasi Jakarta Selatan untuk mengurus dokumen keimigrasiannya.

Tim gabungan kemudian melakukan pemantauan ketat di lokasi sejak pagi hari.Lantas, tambahnya, tepat pukul 10.00 WIB, MG yang tiba di lokasi pun langsung diamankan petugas saat proses administrasi selesai dan hendak menuju kendaraannya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/337/3205597/mayat-qlJA_large.jpg
DPR Minta Polisi Transparan Ungkap Kematian Aktivis Ermanto Usman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/340/3205322/pembunuhan-vYm6_large.jpg
Brutal! 2 Polisi Gadungan Bunuh Pria yang Sedang Mancing, Begini Kronologinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/337/3205107/lpsk-9nVy_large.jpg
LPSK Siap Beri Perlindungan Keluarga Korban Pembunuhan di Jatibening Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/338/3204606/pembunuhan-jd4p_large.jpg
Tragis! Pasutri di Perumahan Mewah Bekasi Dibantai saat Sahur, Emas dan Kunci Mobil Raib
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/337/3203799/hotman_paris-mV6v_large.jpg
Hotman Paris Mengadu ke DPR, Ungkap Kejanggalan Penanganan Kasus Pembunuhan Mahasiswi Unram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201320/mayat-3Gew_large.jpg
Terungkap! Ini Motif Pembunuhan Pegawai PPPK di Bekasi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement