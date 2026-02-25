Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Polisi Terlibat Narkoba hingga Pembunuhan, Kapolri Akan Tindak Tegas Anggota yang Menyimpang!

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |22:57 WIB
Polisi Terlibat Narkoba hingga Pembunuhan, Kapolri Akan Tindak Tegas Anggota yang Menyimpang!
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo/Okezone
JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berjanji akan memberikan tindakan tegas terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan menyimpang dan mencederai rasa keadilan masyarakat.

Demikian disampaikan Sigit dalam sambutannya saat acara buka puasa bersama Polri dan Insan Pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

“Kami berjanji terhadap hal-hal yang sifatnya mencederai keadilan publik, apalagi yang sifatnya melakukan pelanggaran, maka kami tidak segan-segan untuk melakukan penindakan tegas untuk menjaga institusi kita tercinta," kata Sigit.

Dalam kesempatan itu, Sigit juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan tugas terdapat anggota Polri yang mencederai rasa keadilan publik.

"Saya mengucapkan permohonan maaf apabila di dalam keseharian kami mungkin ada perbuatan dari anggota-anggota kami yang disadari maupun tidak disadari, mencederai rasa keadilan publik. Oleh karena itu kami dalam hal ini, kami mohon maaf," ujar Sigit.

Polri siap menerima kritik dan evaluasi demi perbaikan kinerja, khususnya dalam menjaga harkamtibmas, melakukan penegakan hukum, serta memastikan keamanan nasional di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian.

 

