Pria Aniaya Petugas SPBU di Cipinang Bukan Polisi, tapi Warga Sipil

JAKARTA - Polisi mengamankan pria yang mengaku sebagai aparat dan diduga melakukan penganiayaan terhadap petugas SPBU di wilayah Cipinang, Pulo Gadung, Jakarta Timur. Polisi memastikan pria tersebut bukan anggota kepolisian, melainkan warga sipil.

“Pelaku berinisial JMH telah diamankan dan dipastikan bukan anggota kepolisian, melainkan warga sipil berprofesi wiraswasta,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, Selasa (24/2/2026).

Budi menjelaskan, JMH diamankan tim gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Timur pada Selasa sore di kawasan Rawalumbu, Bekasi Timur. “Saat ini, yang bersangkutan sedang diproses oleh penyidik Polres Metro Jakarta Timur. Kami memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional dan transparan,” ujar dia.

Pihaknya mengimbau agar masyarakat dapat menyikapi informasi yang beredar di media sosial secara bijak. “Kami mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. Jika menemukan peristiwa serupa atau tindak kekerasan, segera laporkan melalui Call Center 110 atau kantor polisi terdekat. Setiap laporan akan ditindaklanjuti,” jelasnya.

Sebelumnya, berdasarkan rekaman video yang beredar, dinarasikan peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada Minggu 22 Februari 2026. Mulanya, terlihat seorang pria mengenakan pakaian berwarna hitam berdiri di samping mobil dan memaki para petugas SPBU di depannya.

Tak lama kemudian, pria itu melayangkan pukulan ke wajah salah satu petugas SPBU. Aksi ini sempat dilerai, namun terduga pelaku terus mencaci-maki para petugas SPBU tersebut. Dalam video itu, dinarasikan bahwa pria yang melakukan penganiayaan tersebut mengaku sebagai aparat penegak hukum.

(Arief Setyadi )

