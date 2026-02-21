Oknum Brimob Aniaya Pelajar hingga Tewas di Maluku, Polri Minta Maaf

JAKARTA - Polri menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya insiden oknum Brimob yang diduga menganiaya seorang pelajar di Maluku.

1. Minta Maaf

"Polri menyampaikan permohonan maaf atas tindakan individu Polri," kata Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir saat dikonfirmasi, Jakarta, Sabtu (21/2/2026).

Menurutnya, tindakan yang dilakukan oleh oknum tersebut tidak sejalan dengan nilai Tribrata dan Catur Prasetya Polri.

"Yang tentunya dapat mencederai kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri," ujar Isir.