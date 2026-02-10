Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap Pemotor yang Aniaya Sopir dan Kernet di Jakbar

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 10 Februari 2026 |11:56 WIB
Polisi Tangkap Pemotor yang Aniaya Sopir dan Kernet di Jakbar
Pelaku penganiayaan sopir dan kernet di Jakbar (Foto: Dok Polisi)
A
A
A

JAKARTA – Polisi menangkap YP (25), pengendara motor yang menganiaya sopir RN (29) dan kernet TH. Pelaku berhasil ditangkap dalam waktu 1x24 jam.

“Pelaku berhasil kami amankan kurang dari 1x24 jam setelah kejadian,” ujar Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat dikutip Selasa (10/2/2026).

Wahyu menjelaskan, penganiayaan bermula saat sopir dan kernetnya melakukan bongkar muat. Setelah bongkar muat, keduanya hendak kembali ke ruas jalan utama Jalan Kalianyar VII RT 06/06, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Di saat bersamaan, pengendara motor berinisial YP menerobos. Keduanya kemudian langsung mengeluarkan kata-kata kasar ke arah YP.

“Hal itu kemudian memicu emosi pelaku,” imbuh Wahyu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
kekerasan Jakbar Penganiayaan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/337/3200716/viral-cQbf_large.jpeg
Paspampres: Pelaku Penganiayaan Driver Ojol Perwira Denma Mabes TNI!  
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/340/3200702/viral-Byjd_large.jpg
Polisi Tangkap Wali Murid Penganiaya Guru di Sampang, Sita Sebilah Celurit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/09/338/3200532/penganiayaan-KLE1_large.jpg
Pria di Jakbar Dianiaya Usai Tegur Tetangga Main Drum, Polisi Selidiki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/338/3199580/habib_bahar-jors_large.jpg
Polisi Tunggu Kehadiran Habib Bahar untuk Diperiksa di Kasus Penganiayaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/338/3199500/habib_bahar-6B3V_large.jpg
Habib Bahar Diperiksa Polisi Terkait Penganiayaan Anggota Banser Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/03/338/3199368/habib_bahar-FtDI_large.jpg
Polisi Ungkap Peran Bahar bin Smith dalam Kasus Dugaan Penganiayaan Anggota Banser
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement