Polisi Tangkap Pemotor yang Aniaya Sopir dan Kernet di Jakbar

Pelaku penganiayaan sopir dan kernet di Jakbar (Foto: Dok Polisi)

JAKARTA – Polisi menangkap YP (25), pengendara motor yang menganiaya sopir RN (29) dan kernet TH. Pelaku berhasil ditangkap dalam waktu 1x24 jam.

“Pelaku berhasil kami amankan kurang dari 1x24 jam setelah kejadian,” ujar Kapolsek Tambora AKP Wahyu Hidayat dikutip Selasa (10/2/2026).

Wahyu menjelaskan, penganiayaan bermula saat sopir dan kernetnya melakukan bongkar muat. Setelah bongkar muat, keduanya hendak kembali ke ruas jalan utama Jalan Kalianyar VII RT 06/06, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat.

Di saat bersamaan, pengendara motor berinisial YP menerobos. Keduanya kemudian langsung mengeluarkan kata-kata kasar ke arah YP.

“Hal itu kemudian memicu emosi pelaku,” imbuh Wahyu.