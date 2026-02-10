Makin Panas! AS Perintahkan Seluruh Kapalnya Menjauh dari Perairan Iran

JAKARTA - Amerika Serikat telah mengeluarkan pedoman baru kepada kapal-kapal berbendera AS yang melintasi Selat Hormuz. AS menyerukan agar mereka menjauhi perairan teritorial Iran di tengah ketegangan antara Washington dan Teheran.

Peringatan tersebut dikeluarkan oleh Administrasi Maritim AS pada hari Senin, juga mendesak para kapten kapal Amerika untuk tidak memberikan izin kepada pasukan Iran untuk menaiki kapal-kapal AS.

‘’Jika pasukan Iran menaiki kapal dagang berbendera AS, awak kapal tidak boleh melawan secara paksa pihak yang menaiki kapal. Menahan diri dari perlawanan paksa tidak berarti persetujuan atau kesepakatan terhadap penaiki kapal tersebut,”bunyi pedoman tersebut,’’dikutip dari Aljazeera, Selasa (10/2/2026).

“Disarankan agar kapal dagang berbendera AS yang melintasi perairan ini tetap sejauh mungkin dari laut teritorial Iran tanpa mengorbankan keselamatan navigasi,''

''Saat melintasi Selat Hormuz ke arah timur, disarankan agar kapal-kapal tersebut melintasi dekat laut teritorial Oman,”tulis pedoman tersebut.