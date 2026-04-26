Kronologi Penembakan saat Acara Makan Malam Gedung Putih, Pelaku Ditangkap

WASHINGTON - Suara tembakan terdengar saat jamuan Makan Malam Koresponden Gedung Putih, di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Sabtu (25/4/2026) waktu setempat. Acara itu Presiden AS Donald Trump dan pejabat tinggi pemerintahan lainnya menghadiri acara tersebut.

Apa yang terjadi di Makan Malam Koresponden Gedung Putih?

Trump dan para pemimpin Amerika Serikat lainnya dievakuasi dari makan malam tahunan koresponden Gedung Putih pada Sabtu malam setelah terjadi penembakan di dalam hotel tempat acara tersebut berlangsung, demikian konfirmasi dari pihak berwenang federal.

Secret Service mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa terjadi penembakan "di dekat area pemeriksaan magnetometer utama" di Washington Hilton di Washington, D.C. Satu orang ditahan, tetapi kondisinya tidak diketahui. Penembakan terjadi di luar ruang dansa tempat acara tersebut berlangsung, bukan di ruangan yang sama.

Secret Service dan pihak berwenang lainnya membanjiri ruang perjamuan sementara para tamu bersembunyi di bawah meja setelah suara tembakan. "Minggir, Pak!" teriak seseorang. Yang lain berteriak untuk menunduk, menurut Associated Press.

"Presiden dan Ibu Negara aman bersama semua orang yang dilindungi," tulis juru bicara Secret Service, Anthony Guglielmi, dalam sebuah pernyataan. "Penegak hukum sedang aktif menilai situasi."

Beberapa kantor berita melaporkan seorang petugas penegak hukum terkena tembakan di rompi anti peluru, tetapi diperkirakan akan baik-baik saja.

Weijia Jiang, Presiden Asosiasi Koresponden Gedung Putih, mengonfirmasi tidak ada korban luka setelah insiden tersebut.

Pada konferensi pers hari Sabtu, Trump mengatakan dia telah berbicara dengan petugas yang tertembak, seorang agen Secret Service yang dia gambarkan sebagai "dalam keadaan sangat bersemangat."