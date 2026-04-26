Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Kronologi Penembakan saat Acara Makan Malam Gedung Putih, Pelaku Ditangkap

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Minggu, 26 April 2026 |11:20 WIB
Kronologi Penembakan saat Acara Makan Malam Gedung Putih, Pelaku Ditangkap
A
A
A

WASHINGTON - Suara tembakan terdengar saat jamuan Makan Malam Koresponden Gedung Putih, di Washington DC, Amerika Serikat (AS), Sabtu (25/4/2026) waktu setempat. Acara itu Presiden AS Donald Trump dan pejabat tinggi pemerintahan lainnya menghadiri acara tersebut.

Apa yang terjadi di Makan Malam Koresponden Gedung Putih?

Trump dan para pemimpin Amerika Serikat lainnya dievakuasi dari makan malam tahunan koresponden Gedung Putih pada Sabtu malam setelah terjadi penembakan di dalam hotel tempat acara tersebut berlangsung, demikian konfirmasi dari pihak berwenang federal.

Secret Service mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa terjadi penembakan "di dekat area pemeriksaan magnetometer utama" di Washington Hilton di Washington, D.C. Satu orang ditahan, tetapi kondisinya tidak diketahui. Penembakan terjadi di luar ruang dansa tempat acara tersebut berlangsung, bukan di ruangan yang sama.

Secret Service dan pihak berwenang lainnya membanjiri ruang perjamuan sementara para tamu bersembunyi di bawah meja setelah suara tembakan. "Minggir, Pak!" teriak seseorang. Yang lain berteriak untuk menunduk, menurut Associated Press.

"Presiden dan Ibu Negara aman bersama semua orang yang dilindungi," tulis juru bicara Secret Service, Anthony Guglielmi, dalam sebuah pernyataan. "Penegak hukum sedang aktif menilai situasi."

Beberapa kantor berita melaporkan seorang petugas penegak hukum terkena tembakan di rompi anti peluru, tetapi diperkirakan akan baik-baik saja. 
Weijia Jiang, Presiden Asosiasi Koresponden Gedung Putih, mengonfirmasi tidak ada korban luka setelah insiden tersebut.

Pada konferensi pers hari Sabtu, Trump mengatakan dia telah berbicara dengan petugas yang tertembak, seorang agen Secret Service yang dia gambarkan sebagai "dalam keadaan sangat bersemangat."

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement