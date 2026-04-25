Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Email Pentagon Bocor, Ungkap Rencana Trump Hukum Inggris, Tangguhkan Spanyol dari NATO

Rahman Asmardika , Jurnalis-Sabtu, 25 April 2026 |09:52 WIB
Email Pentagon Bocor, Ungkap Rencana Trump Hukum Inggris, Tangguhkan Spanyol dari NATO
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Sebuah email yang bocor menunjukkan bahwa Departemen Perang Amerika Serikat (AS) atau Pentagon telah menguraikan serangkaian opsi yang bertujuan untuk menghukum negara-negara NATO yang menolak seruan untuk membantu dalam perang melawan Iran, menangguhkan keanggotaan Spanyol di NATO, serta melemahkan dukungan AS untuk kendali teritorial Inggris atas Kepulauan Falkland.

Email internal tersebut menggambarkan rasa frustrasi Washington terhadap beberapa negara NATO karena menghalangi pasukan AS menggunakan pangkalan udara di wilayah mereka untuk mengisi bahan bakar pesawat militer, serta menutup wilayah udara mereka saat pesawat AS dalam perjalanan untuk mengebom Iran.

Penolakan akses terhadap hak pangkalan dan penerbangan lintas wilayah—yang dikenal sebagai ABO—dirinci dalam email yang pertama kali dilaporkan oleh Reuters sebagai "hanyalah dasar absolut bagi NATO", menurut seorang pejabat anonim dalam laporan tersebut.

Pembalasan Terhadap Inggris dan Spanyol

Sementara itu, seorang sumber senior NATO mengatakan kepada Euronews bahwa nada yang diungkapkan dalam email tersebut "tidak mengejutkan" mengingat "ketidakpuasan Presiden AS Donald Trump terhadap Eropa, dan khususnya Spanyol".

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez telah menjadi suara Eropa yang paling vokal menentang perang AS-Israel di Iran. Sejak awal perang, ketika negara-negara lain menawarkan dukungan diam-diam terhadap serangan tersebut, Spanyol menolak akses AS untuk menggunakan pangkalan militer yang dioperasikan bersama di wilayah Spanyol, serta mengecam serangan di Iran sebagai "intervensi militer yang tidak beralasan dan berbahaya".

Trump telah lama menunjukkan kekecewaan terhadap Spanyol, terutama setelah Madrid menolak meningkatkan pengeluaran militer dari 2,1% PDB menjadi 5% sesuai dengan komitmen dari semua sekutu NATO lainnya. Sánchez sendiri menolak mengomentari laporan tentang email Pentagon tersebut, mengatakan bahwa pemerintah bergantung pada “dokumen dan posisi resmi, bukan komunikasi informal”.

Email Pentagon, yang dilaporkan berasal dari eselon tinggi Departemen Pertahanan AS, juga mempertimbangkan untuk mencari pembalasan terhadap Inggris setelah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer secara terbuka menolak untuk bergabung dalam perang.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/18/3214429//ilustrasi-1zXE_large.jpg
Laporan: Perang di Iran Kuras Stok Rudal Strategis AS ke Tingkat Kritis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/340/3214357//viral-tU4g_large.jpg
Pelaku Pembunuhan Sadis di Amerika Serikat Ditangkap di Bali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/18/3214148//sekretaris_as_as_john_c_phelan-VlkX_large.jpg
Sekretaris AL AS Mendadak Mundur saat Blokade Pelabuhan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/18/3214030//andrew_hugg-Subn_large.jpg
Dikelabui Jurnalis Menyamar, Pejabat Nuklir AS Bocorkan Informasi Rahasia hingga Pembunuhan Pemimpin Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/18/3214008//ilustrasi-9UDW_large.jpg
Inggris dan Prancis Bentuk Koalisi Internasional untuk Buka Kembali Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/18/3213835//ilustrasi-ip4r_large.jpg
Ulangi Strategi Gaza di Lebanon, Israel Bawa Timur Tengah Menuju “Perang Abadi”
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement