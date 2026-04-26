AS Akan Kembali Berlakukan Eksekusi Mati dengan Regu Tembak dan Kamar Gas

JAKARTA – Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) pada Jumat (24/4/2026) menyatakan bahwa negara itu akan kembali menerapkan regu tembak, hukuman mati dengan sengatan listrik, dan asfiksia gas untuk mengeksekusi penjahat yang dihukum karena pelanggaran federal terburuk.

Dalam pernyataannya, departemen tersebut mengatakan bahwa mereka "mengadopsi kembali protokol suntikan mematikan yang digunakan selama pemerintahan Trump pertama," memperluasnya untuk mencakup "cara eksekusi tambahan," dan "menyederhanakan proses internal untuk mempercepat kasus hukuman mati."

Setelah kembali menjabat pada Januari lalu, Trump mengatakan dia akan mengarahkan Departemen Kehakiman untuk "dengan gigih mengejar" hukuman mati guna melindungi warga Amerika dari "pemerkosa, pembunuh, dan monster yang kejam."

Dilansir RT, Departemen Kehakiman mengatakan kebijakan baru ini membuka jalan bagi eksekusi setelah narapidana yang dijatuhi hukuman mati telah menggunakan semua upaya banding mereka. Associated Press (AP) melaporkan bahwa ini adalah pertama kalinya pemerintah federal secara eksplisit mengizinkan regu tembak, meskipun aturan tahun 2020 telah mengizinkan penggunaan metode eksekusi apa pun yang legal di negara bagian tempat hukuman dijatuhkan.

Keputusan ini membalikkan pendekatan yang diambil oleh mantan Presiden Joe Biden, yang pemerintahannya menangguhkan eksekusi federal. Pada Desember 2024, Biden meringankan hukuman 37 terpidana mati federal, mengubahnya menjadi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, dan hanya menyisakan tiga narapidana federal yang masih menghadapi eksekusi.

Dukungan publik AS terhadap hukuman mati tetap terbagi. Gallup melaporkan hanya mayoritas tipis sebesar 52% yang mendukung pada akhir tahun 2025—turun dari puncaknya sebesar 80% pada tahun 1994—sementara persentase yang percaya bahwa hukuman tersebut diterapkan secara adil berada pada titik terendah sepanjang sejarah.