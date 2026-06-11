Laporan SIPRI: India untuk Pertama Kalinya Kerahkan Senjata Berhulu Ledak Nuklir

JAKARTA - India telah mengerahkan hulu ledak nuklir untuk pertama kalinya, menurut laporan dari Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Hal ini mengindikasikan pergeseran dalam postur militer India.

Dalam laporan tahunannya, SIPRI Yearbook 2026, lembaga think tank tersebut melaporkan bahwa India diperkirakan memiliki persediaan senjata nuklir yang terus bertambah, yaitu "sekitar 190 senjata nuklir pada Januari 2026," naik dari 180 tahun lalu.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ini merupakan pergeseran dari asumsi lama bahwa India menyimpan hulu ledak nuklirnya secara terpisah dari peluncur yang dikerahkan selama masa damai.

SIPRI mencatat bahwa senjata-senjata ini ditugaskan pada triad nuklir yang semakin matang yang terdiri dari pesawat terbang, rudal berbasis darat, dan kapal selam bertenaga nuklir (SSBN).

Langkah negara Asia Selatan tersebut yang menempatkan rudal dalam tabung dan melakukan patroli pencegahan berbasis laut “menunjukkan bahwa India mungkin bergeser ke arah menggabungkan beberapa hulu ledaknya dengan peluncurnya di masa damai,” kata laporan tersebut.

SIPRI juga mencatat bahwa lebih banyak hulu ledak diperkirakan sedang diproduksi untuk rudal tambahan. Hingga Januari, India mungkin telah mulai mengerahkan sejumlah kecil hulu ledak nuklir pada satu platform Kapal Selam Balistik Nuklir (SSBN), menurut penilaian SIPRI, sebagaimana dilansir RT.

Laporan tersebut menambahkan bahwa New Delhi juga sedang mengembangkan rudal jelajah hipersonik (HCM).