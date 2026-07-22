Ledakan Dahsyat Runtuhkan Terowongan di India, Tewaskan 12 Pekerja

NEW DELHI - Setidaknya 12 pekerja tewas setelah sebagian terowongan yang sedang dibangun runtuh akibat ledakan gas di negara bagian Sikkim, India timur laut, kata para pejabat. Pasukan Tanggap Bencana Nasional India (NDRF) mengatakan insiden itu terjadi sekitar 1,5 km (0,9 mil) di dalam terowongan.

Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan 13 orang lainnya yang dilaporkan terjebak di dalam terowongan sejak runtuhnya terowongan pada Senin (20/7/2026).

Terowongan yang sedang dibangun, yang dirancang untuk mengalirkan air dari Sungai Teesta di dekatnya ke turbin pembangkit listrik tenaga air, merupakan bagian dari proyek yang lebih besar di negara bagian Himalaya yang dikembangkan oleh Perusahaan Listrik Tenaga Air Nasional (NHPC) milik negara.

Kecelakaan itu terjadi "setelah ledakan tiba-tiba gas metana yang diduga terjebak/tertanam di dalam bebatuan yang menyebabkan ledakan yang menghasilkan asap tebal dan gas beracun," kata NHPC dalam sebuah pernyataan.

Dalam pernyataan terpisah, pemerintah Sikkim mengatakan kecelakaan itu disebabkan oleh "pembakaran gas metana."

Metana adalah gas alami yang terkadang terperangkap di bawah tanah. Jika penggalian terowongan melepaskannya ke ruang tertutup dan bersentuhan dengan percikan api atau sumber penyulutan lainnya, gas tersebut dapat terbakar atau meledak, kata seorang pejabat pemerintah.

Ada 27 orang yang bekerja di berbagai bagian di dalam terowongan — di mana dua orang berhasil melarikan diri setelah ledakan dan 25 orang terjebak.