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DPR Minta TNI Usut Tuntas Ledakan Gudang Amunisi di Madiun

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |15:15 WIB
DPR Minta TNI Usut Tuntas Ledakan Gudang Amunisi di Madiun
Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin.
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JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin meminta TNI Angkatan Darat segera mengirimkan tim investigasi untuk mengusut penyebab ledakan di Gudang Pusat Amunisi (Gupusmu) II Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad), Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Ledakan yang terjadi pada Kamis (16/7/2026) tersebut menewaskan satu prajurit dan melukai enam lainnya.

“Tim investigasi harus memeriksa apakah sistem penyimpanan amunisi telah memenuhi seluruh persyaratan dan standar keamanan, mulai dari kondisi ruangan, pengaturan suhu, penataan amunisi di dalam gudang, hingga penerapan prosedur pengamanan,” kata TB Hasanuddin, Jumat (17/7/2026).

Selain itu, ia menyebut bahwa tim investigasi juga perlu memeriksa kondisi dan usia amunisi yang tersimpan, termasuk memastikan apakah terdapat amunisi yang telah kedaluwarsa, rusak, atau mengalami penurunan kualitas.

“Seluruh faktor yang memungkinkan terjadinya ledakan harus ditelusuri secara menyeluruh, baik dari aspek teknis, kondisi fasilitas, kelalaian manusia, maupun kepatuhan terhadap prosedur operasional,” ujarnya.

TB Hasanuddin juga meminta penempatan gudang amunisi yang berada terlalu dekat dengan permukiman masyarakat ikut dievaluasi. Apabila tidak lagi memenuhi standar jarak aman, gudang tersebut perlu dipindahkan ke lokasi yang lebih aman dan jauh dari kawasan berpenduduk.

“Hasil investigasi harus menjadi dasar untuk memperbaiki sistem penyimpanan, pengawasan, dan pengamanan amunisi agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” pungkasnya.

(Rahman Asmardika)

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