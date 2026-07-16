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Korban Ledakan Gudang Amunisi TNI di Madiun Dikabarkan Dibawa ke RS Caruban

Arif Wahyu Efendi , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |16:55 WIB
Korban Ledakan Gudang Amunisi TNI di Madiun Dikabarkan Dibawa ke RS Caruban
Korban ledakan dikabarkan dilarikan ke RS Caruban (Foto: Ilustrasi/Dok Okezone)
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MADIUN - Satu anggota TNI dikabarkan meninggal dunia dan sejumlah lainnya luka-luka akibat ledakan di Gudang Pusat Munisi II Pusat Peralatan Angkatan Darat (Puspalad) di Saradan, Madiun, Jawa Timur. Korban pun kabarnya dilarikan ke RS Caruban, Madiun, sementara sejumlah personel TNI dan Polisi Militer tampak mondar-mandir di Instalasi Gawat Darurat (IGD).

Informasi yang didapat menyebutkan ledakan terjadi di salah satu titik di lokasi Gudang Pusat Amunisi pada Kamis (16/7/2026) pagi.  Sementara Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut Agung Saptoadi menyatakan, masih perlu mengecek informasi tersebut. 

“Saya cek dulu pak (ledakan),” ujar Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut Agung Saptoadi, kepada Okezone.

Sedangkan dari TNI AD, belum ada pernyataan resmi. Pun dengan Kepala Penerangan Korem 081/Dhirotsaha Jaya, Kapten Infanteri Ismail, mengaku pihaknya tidak bisa memberikan keterangan karena berbeda satuan. Menurutnya, Gudang Pusat Amunisi berada di bawah Puspalad.

(Arief Setyadi )

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