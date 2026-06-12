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Ruang Mesin Kapal Meledak di Pelabuhan Ulee Lheue Aceh, 15 Orang Terluka

Syukri Syarifuddin , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |22:11 WIB
Ruang Mesin Kapal Meledak di Pelabuhan Ulee Lheue Aceh, 15 Orang Terluka
Korban ledakan mesin kapal di Aceh (Foto: Syukri S/Okezone)
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BANDA ACEH – Ledakan dan kebakaran terjadi di ruang mesin Kapal Motor Penyeberangan Aceh Hebat Dua yang tengah sandar di Pelabuhan Ulee Lheue, Banda Aceh, Jumat (12/6/2026). Akibat insiden tersebut, 15 orang terluka dan harus mendapatkan perawatan medis.

Suasana panik sempat menyelimuti Pelabuhan Ulee Lheue setelah terdengar ledakan yang kemudian disusul kebakaran di bagian kamar mesin kapal tersebut.

Saat kejadian, sejumlah taruna Politeknik Pelayaran Malahayati diketahui sedang melaksanakan kegiatan praktik di atas kapal. Akibat ledakan itu, sejumlah taruna dan dua petugas kapal mengalami luka bakar dengan berbagai tingkat cedera.

Para korban yang terluka kemudian segera dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Sementara petugas berhasil memadamkan api dan mengamankan lokasi kejadian untuk mencegah risiko yang lebih besar.

"(Saat kejadian) kapal sudah sandar dan penumpang sudah turun semua," ujar Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Amfami.

Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti ledakan dan kebakaran di kamar mesin kapal tersebut.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
aceh Ledakan Kapal Ledakan
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