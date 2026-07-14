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Breaking News! Bom Rakitan Meledak di MAN 3 Padang, Seorang Pelajar Diamankan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 14 Juli 2026 |15:55 WIB
Breaking News! Bom Rakitan Meledak di MAN 3 Padang, Seorang Pelajar Diamankan
Barang bukti ledakan di MAN 3 Padang (Foto: Puteranegara Batubara/Okezone)
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JAKARTA - Ledakan terjadi di MAN 3, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) pada Selasa (14/7/2026) sekitar pukul 11.30 WIB. Polda Sumbar bersama Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri turun tangan mendalami ledakan tersebut.

Juru Bicara Densus 88 Kombes Mayndra Eka Wardhana, menjelaskan barang yang diduga bom rakitan pertama kali ditemukan petugas keamanan sekolah. Setelah itu, pihak sekolah langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian.

"Dari pemeriksaan awal, petugas mengamankan sejumlah barang, antara lain kotak hitam, tas hitam, telepon genggam, petasan, pisau, anak panah, kelereng, baut, dan beberapa barang lainnya," kata Mayndra.

Setelah tiba dan ditelusuri, kepolisian melakukan penanganan awal terhadap seorang pelajar berinisial R (17). Kemudian, R ditangani karena berdasarkan hasil penyelidikan awal diduga sebagai pemilik barang-barang tersebut.

"Identitas korban yang disebut sebagai sasaran rencana tindakan berasal dari keterangan pelaku dan masih memerlukan pendalaman," kata Mayndra.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
padang Bom di Sekolah Ledakan
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