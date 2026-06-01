Ini Identitas 5 Korban Tewas Akibat Ledakan Bom Sisa Perang Dunia II di Biak Numfor

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 01 Juni 2026 |20:32 WIB
Ilustrasi mayat (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Lima orang tewas akibat ledakan bom diduga sisa peninggalan Perang Dunia (PD) II di Kabupaten Biak Numfor, Papua. Selain itu, terdapat tiga korban lainnya yang masih dalam pencarian.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito, merinci kelima korban tewas, yakni Deflin Raubaba (41), Moris Raubaba (24), Karmila Ayorbaba (25), Israel Raubaba (7), dan Isril Raubaba (5).

“Berdasarkan hasil koordinasi dengan keluarga korban dan pemerintah setempat, rencananya seluruh korban yang meninggal dunia akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Surido, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor,” kata Cahyo, Senin (1/6/2026).

Sementara itu, terdapat tiga orang korban lainnya yang masih dalam proses pencarian tim gabungan. Mereka adalah Yulianus Raubaba (26), Lai Madura (45), dan Anis Marandof (27). Selain mengakibatkan lima orang tewas, 19 lainnya mengalami luka ringan.

“Sebanyak 19 orang dilaporkan mengalami luka ringan dan telah mendapatkan perawatan medis,” ujar dia.

