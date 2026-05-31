Tragis, Mantan Polisi Terpidana Seumur Hidup Ditemukan Tewas di Sel Isolasi

PALANGKARAYA - Seorang mantan anggota Polri yang merupakan terpidana hukuman seumur hidup dalam kasus penembakan sopir mobil ekspedisi pada 2024 ditemukan meninggal dunia di ruang sel isolasi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sebelumnya, narapidana tersebut sempat menjadi sorotan setelah gagal melarikan diri dari lapas beberapa waktu lalu.

Jenazah narapidana bernama Anton Kurniawan telah menjalani proses visum dan autopsi di ruang forensik Rumah Sakit Bhayangkara Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu (31/5/2026) siang. Mantan polisi berpangkat Brigadir itu ditemukan meninggal dunia di ruang sel isolasi pada Sabtu 30 Mei 2026 malam.





Sebelumnya, pada 23 Mei 2026, Anton Kurniawan diketahui sempat berupaya melarikan diri dari lapas. Namun, upaya tersebut berhasil digagalkan petugas dan yang bersangkutan kemudian ditempatkan di ruang isolasi.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, I Putu Mardiana, menjelaskan kronologi penemuan korban. Menurutnya, petugas melakukan pengontrolan rutin setiap jam dan pada pukul 20.30 WIB korban masih dalam kondisi aman.

Namun saat pengontrolan kembali dilakukan pada pukul 23.35 WIB, petugas memanggil korban namun tidak mendapatkan respons. "Setelah dicek, yang bersangkutan sudah dalam keadaan posisi tertelungkup dengan kepala menghadap ke lantai," ujarnya.