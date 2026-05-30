Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Pelaku Penggelapan Uang Rp1,2 Miliar Ditangkap, Modusnya Pura-Pura Tukar Dolar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 30 Mei 2026 |21:30 WIB
Pelaku Penggelapan Uang Rp1,2 Miliar Ditangkap, Modusnya Pura-Pura Tukar Dolar
Ilustrasi.
A
A
A

JAKARTA - Satuan Resmob Bareskrim Polri bersama Polresta Barelang menangkap pelaku penggelapan uang senilai Rp1,2 miliar dengan modus penukaran dolar. Pelaku bernama Franky (35) ditangkap di kawasan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, usai kabur membawa uang itu pada Selasa, 27 Mei 2026.

"Dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 488 KUHPidana, dengan kerugian sebesar Rp1.269.000.000," kata Kasat Resmob Bareskrim Polri Kombes Arsya Khadafi dalam keterangannya yang dikutip Sabtu (30/5/2026).

Adapun kasus penggelapan tersebut berawal dari adanya laporan polisi ke Polresta Barelang di wilayah hukum Batam, Kepulauan Riau.

Arsya menjelaskan, pelaku awalnya menghubungi rekannya berinisial WG melalui pesan singkat dengan meminta agar ditransfer uang miliaran rupiah tersebut dengan alasan ingin menukarnya ke dolar.

"Pelaku ingin menukar uang rupiah ke dolar, lalu pelaku meminta rekannya mentransfer uang sebesar Rp1.269.000.000," ucapnya.

Karena tersangka merupakan temannya, korban pun percaya dan mengirimkan uang yang diminta tersebut. Apalagi, pelaku juga berjanji akan mengembalikannya sehari setelah meminjam uang itu.

"Namun, setelah pada waktu yang dijanjikan, pelaku tidak juga melakukan pengembalian dengan alasan customer belum ada melakukan pembayaran," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/30/337/3221588//ilustrasi-bKzy_large.jpg
Asisten Pribadi YouTuber Diperiksa Bareskrim Terkait Pembelian 20 Tabung Whip Pink
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221215//bareskrim_polri-wedD_large.jpg
Lagi, Abu Janda Dilaporkan ke Bareskrim soal Pernyataan Sumbar Barbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/337/3221181//abu_janda-IJHi_large.jpg
Dipolisikan IKM, Abu Janda: Saya Tidak Menghina Rakyat Sumbar, Kalau Dasarnya Benci Ya Susah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/27/340/3221058//ilustrasi-AiUp_large.jpg
Polri Bekuk Buronan Penyelundup Narkoba dari Malaysia ke Riau, Diduga Jaringan Ramzi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/340/3220882//peredaran_narkoba_di_thm_new_zone_medan-RqmP_large.jpg
Polri Tetapkan 4 Tersangka Kasus Peredaran Narkoba di THM New Zone Medan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/337/3220840//andre_rosiade-gEW7_large.jpg
Andre Rosiade Laporkan Abu Janda ke Bareskrim Polri, Kasus Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement