Lagi, Abu Janda Dilaporkan ke Bareskrim soal Pernyataan Sumbar Barbar

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Kamis, 28 Mei 2026 |14:18 WIB
Lagi, Abu Janda Dilaporkan ke Bareskrim soal Pernyataan Sumbar Barbar
Abu Janda dilaporkan ke Bareskrim soal pernyataan Sumbar barbar (Foto: Yuwantoro Winduajie/Okezone)
JAKARTA - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Josal Bantu Rakyat dan Persatuan Keluarga Besar Piaman Kota Padang mengadukan pegiat media sosial Permadi Arya atau Abu Janda ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya soal masyarakat Sumatera Barat (Sumbar).

Ketua LBH Josal Bantu Rakyat, Yohannas Permana, menilai pernyataan yang dilontarkan Abu Janda melukai masyarakat Sumbar.

Yohannas mengatakan pihaknya datang langsung dari Kota Padang untuk membuat pengaduan resmi ke Mabes Polri. Menurut dia, pengaduan itu berkaitan dengan ucapan Permadi Arya yang menyebut Sumbar intoleran dan barbar dalam sebuah forum di Philadelphia, Amerika Serikat.

“Jujur, kenapa kami bisa hadir di Jakarta ini? Mungkin saya selaku pribadi dan selaku salah satu orang di organisasi yang berada di Kota Padang merasa sangat sakit hati dengan pernyataan Permadi Arya,” kata Yohannas di Bareskrim Polri, Kamis (28/5/2026).

Ia menegaskan masyarakat Sumbar merupakan masyarakat yang toleran dan beradab. Yohannas juga menyebut seluruh agama dan rumah ibadah ada di Sumbar.

Dalam laporannya, Yohannas mengaku telah menyerahkan barang bukti berupa rekaman video YouTube yang disimpan di dalam flashdisk. Ia menyebut bagian yang dipermasalahkan berada pada menit 53 hingga menit 57 video tersebut.

“Sudah. Kita bikin ada pengaduan satu dari Josal Bantu Rakyat dan satu lagi pengaduan dari Paguyuban PKDP Kota Padang, yaitu Persatuan Keluarga Besar Piaman Kota Padang,” ujarnya.

Topik Artikel :
bareskrim polri Abu Janda sara
