HOME NEWS NUSANTARA

Diduga Rendahkan Jilbab, Senator Bali Arya Wedakarna Dilaporkan ke Polisi

Hari Kasidi , Jurnalis-Rabu, 03 Januari 2024 |14:16 WIB
Diduga Rendahkan Jilbab, Senator Bali Arya Wedakarna Dilaporkan ke Polisi
LSM Logis laporkan Senator Bali Arya Wedakarna (Foto: Hari Kasidi)
A
A
A

MATARAM - Senator Bali yang merupakan Anggota DPD RI Arya Wedakarna menuai kecaman. Itu terjadi setelah video diduga rasis menyinggung wanita muslimah berhijab saat rapat devide di kantor Bea Bukai, Bandara Ngurah Rai viral di media sosial.

Kini, LSM Logis secara resmi melaporkan Arya Wedakarna ke Mapolda NTB. Sejumlah orang yang tergabung dalam LSM Logis mendatangi Mapolda NTB.

Pernyataan Arya Wedakarna dinilai mengandung ujaran kebencian dan menyinggung SARA karena diduga menyinggung wanita muslimah berhijab.

Dalam potongan video viral, Arya diduga menyinggung pegawai yang berhijab saat rapat devide di kantor Bea Cukai Bandara Ngurah Rai.

Laporan pengaduan LSM Logis NTB terhadap Senator Bali itu diterima Ditreskrimsus Polda NTB untuk ditindak lanjuti. Saat melapor, LSM Logis NTB melampirkan alat bukti berupa video viral Senator Bali dalam bentuk flash disk.

LSM Logis NTB mendesak polisi segera bertindak dan memanggil terlapor untuk dimintai keterangan dan diproses hukum.

(Arief Setyadi )

      
