Gunung Semeru Erupsi 3 Kali Pagi Ini, Muntahkan Abu Setinggi 800 Meter

Gunung Semeru Erupsi 3 Kali Pagi Ini, Muntahkan Abu Setinggi 800 Meter (PVMBG)

JAKARTA - Gunung Semeru di Jawa Timur mengalami tiga kali erupsi pada Minggu (30/11/2025) pagi. Erupsi pertama terjadi pukul 05.09 WIB.

1. Erupsi Gunung Semeru

"Terjadi erupsi G Semeru pada Minggu, 30 November 2025, pukul 05.09 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 500 m di atas puncak (± 4176 m di atas permukaan laut)," tulis keterangan petugas pos pengamat gunung api, Mukdas Sofian.

Saat erupsi pertama ini, kolom abu teramati berwarna putih dengan intensitas tebal ke arah barat daya. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 118 detik.

Selanjutnya, gunung tertinggi di Jawa Timur itu kembali meluncurkan abu vulkanik setinggi 700 meter pada pukul 05.30 WIB. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi 125 detik.

Erupsi ketiga tercatat terjadi pukul 06.30 WIB. Saat erupsi berlangsung Gunung Semeru memuntahkan abu vulkanik setinggi 800 meter yang teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah barat daya.

"Terjadi erupsi G Semeru pada Minggu, 30 November 2025, pukul 06:30 WIB dengan tinggi kolom abu teramati ± 800 m di atas puncak (± 4476 m di atas permukaan laut)," ujarnya.