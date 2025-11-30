Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

Korban Tewas Akibat Banjir Sumbar Jadi 90 Orang, 85 Warga Masih Hilang

Nur Khabibi , Jurnalis-Minggu, 30 November 2025 |04:34 WIB
Korban Tewas Akibat Banjir Sumbar Jadi 90 Orang, 85 Warga Masih Hilang
Banjir Besar Terjang Sumbar/BNPB
A
A
A

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan, 90 orang meninggal dunia akibar bencana banjir dan tanah longsor di Sumatera Barat. BNPB juga melaporkan sebanyak 85 warga masih hilang.

"90 yang meninggal dunia, 85 hilang, 10 luka-luka," kata Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto saat konferensi pers di akun YouTube BNPB Indonesia, Sabtu (29/11/2025).

Suharyanto menjelaskan, jumlah tersebut melonjak setelah tim SAR gabungan menembus Kabupaten Agam dan mendapati 74 orang meninggal dunia dan 78 orang masih dicari.

Dia juga menambahkan, saat ini terdapat lebih dari 11 ribu mengungsi yang mayoritas berada di Kota Padang.

‘’Untuk di Kabupaten Tanah Datar, ia menyebabkan terdapat beberapa desa yang terisolir karena jalur darat masih terputus. Distribusi logistik saat ini menggunakan jalur air,’’ujarnya.

Sementara, di Kabupaten Pesisir Selatan, sejumlah jembatan gantung terputus. Wilayah tersebut menjadi salah satu lokasi tempat warga mengungsi korban banjir.

 

Halaman:
1 2
      
