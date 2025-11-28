Wali Kota Sibolga yang Hilang saat Banjir Bandang Ditemukan, Terjebak Longsor dan Berjalan Kaki 4 Hari

SIBOLGA - Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazri Penarik yang dilaporkan hilang kontak setelah bencana banjir dan longsor melanda wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah berhasil ditemukan. Wali Kota Sibolga itu sempat dilaporkan hilang sejak Selasa, 25 November 2025.

Informasi penemuan Akmad Syukri itu disampaikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat konferensi pers terkait penanganan bencana di wilayah Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, Jumat (28/11/2025).

“Kebetulan tadi sudah berkomunikasi dengan Pak Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, ya kan masih muda beliau-nya, jadi kelihatannya capek, tapi mukanya segar,” kata Suharyanto.

Suharyanto mengatakan, dari cerita Wali Kota Akhmad, ia terjebak di longsoran dan banjir di antara jalur Sibolga dan Tarutung.

“Beliau ngomong 'Saya jalan kaki Pak 4 hari’. Kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dan Tarutung yang sekarang dibuka itu, yang target saya besok itu udah bisa ditembus,” ujar dia.