Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Wali Kota Sibolga yang Hilang saat Banjir Bandang Ditemukan, Terjebak Longsor dan Berjalan Kaki 4 Hari

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 28 November 2025 |19:17 WIB
Wali Kota Sibolga yang Hilang saat Banjir Bandang Ditemukan, Terjebak Longsor dan Berjalan Kaki 4 Hari
Wali Kota Sibolga yang Hilang saat Banjir Bandang Ditemukan/ist
A
A
A

SIBOLGA - Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazri Penarik yang dilaporkan hilang kontak setelah bencana banjir dan longsor melanda wilayah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah berhasil ditemukan. Wali Kota Sibolga itu sempat dilaporkan hilang sejak Selasa, 25 November 2025.

Informasi penemuan Akmad Syukri itu disampaikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto saat konferensi pers terkait penanganan bencana di wilayah Sumatera Utara, Aceh dan Sumatera Barat, Jumat (28/11/2025).

“Kebetulan tadi sudah berkomunikasi dengan Pak Wali Kota Sibolga. Tadi pada saat berkomunikasi, ya kan masih muda beliau-nya, jadi kelihatannya capek, tapi mukanya segar,” kata Suharyanto.

Suharyanto mengatakan, dari cerita Wali Kota Akhmad, ia terjebak di longsoran dan banjir di antara jalur Sibolga dan Tarutung.

“Beliau ngomong 'Saya jalan kaki Pak 4 hari’. Kebetulan beliau terjebak di rute longsoran yang tadi saya katakan antara Sibolga dan Tarutung yang sekarang dibuka itu, yang target saya besok itu udah bisa ditembus,” ujar dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/340/3186304/viral-SItm_large.jpg
Banjir Bandang Tapanuli Tengah, Anggota DPR Terjunkan Tim Kemanusiaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/337/3168909/banjir_bandang-WInK_large.jpg
Banjir Bandang di Nagekeo NTT: 18 Desa Terisolir dan 5 Orang Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/06/340/3111195/banjir_bandang-24xu_large.jpg
10 Desa di NTB Diterjang Banjir Bandang, 3 Orang Tewas dan 622 KK Terdampak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/340/3110612/banjir_bandang-if0p_large.jpg
Banjir Bandang Terjang Sumbawa, 1 Orang Tewas Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/04/340/3110451/banjir-OICa_large.jpg
Update Banjir Bandang Bima: 3 Orang Meninggal dan 5 Warga Hilang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/340/3110070/banjir_bandang-jzcN_large.jpg
Banjir Bandang, 6 Warga Hilang dan 7 Rumah Hanyut di Bima NTB
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement