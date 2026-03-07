Banjir Bandang di Buleleng Bali, 2 Warga Tewas

JAKARTA - Banjir bandang menerjang Desa Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, Jumat 6 Maret 2026 pukul 20.00 WITA. Derasnya aliran air menyebabkan delapan warga terseret arus.

Akibatnya, dua orang meninggal dunia, dua orang masih dalam pencarian, dan empat orang lainnya berhasil selamat.

Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, menjelaskan banjir bandang menerjang Desa Banjar pascahujan deras mengguyur wilayah tersebut. Akibatnya, sejumlah warga terseret banjir dan dua orang dinyatakan meninggal dunia.

"Pada Sabtu, seluruh korban meninggal dunia telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke rumah duka oleh tim gabungan," terang Abdul, Sabtu (7/3/2026).

Ia berkata, tim gabungan masih mencari dua warga yang hilang. Tim gabungan itu terdiri dari BPBD Kabupaten Buleleng, Pemerintah Provinsi Bali, Pemerintah Kabupaten Buleleng, BPBD Provinsi Bali, Tim SAR, Palang Merah Indonesia (PMI), pemerintah desa setempat, serta masyarakat sekitar.