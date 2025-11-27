Banjir Bandang Tapanuli Tengah, Anggota DPR Terjunkan Tim Kemanusiaan

JAKARTA – Banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, menyebabkan korban jiwa dan ribuan rumah terandam. Banjir bandang tersebut juga memutus sejumlah akses jalan .

Anggota Komisi VII DPR RI Bane Raja Manalu menerjunkan tim kemanusiaan untuk mengirim bantuan korban bencana alam di Kabupaten Tapanuli Tengah. Bantuan tersebut berupa lima ton beras serta 500 pakaian bersih layak pakai.

“Saya turut prihatin atas penderitaan yang dialami masyarakat Tapanuli Tengah. Cuaca ekstrem yang terjadi, hujan deras yang membuat banjir dan bahkan ada yang kehilangan nyawa. Saya turut berduka cita, turut prihatin,” kata Bane, Kamis (27/11/2025).

Saat ini bantuan kemanusiaan masih dalam perjalanan menembus cuaca yang sedang ekstrem dan mencari jalur alternatif karena akses utama menuju Tapanuli Tengah yang terputus.

“Kita bergotong royong membantu saudara kita yang kesulitan. Kita semua marah dengan kerusakan alam, tapi saat ini fokus utama kita adalah membantu rakyat yang terdampak,” ujar Bane.

Dia berharap bisa meringankan beban penderitaan korban bencana yang sedang terjadi di masyarakat Tapanuli Tengah.

“Ini juga sekaligus pengingat bagi kita semua bahwa aktivitas yang merusak lingkungan, perambahan hutan, inilah dampak dari semua aktivitas yang terjadi. Dan yang mengalami penderitaan adalah masyarakat, bukan pengusahanya,” ujar Bane.