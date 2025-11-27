Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Banjir Bandang-Longsor di Humbahas Sumut, 5 Orang Tewas dan 4 Hilang

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 27 November 2025 |16:57 WIB
Banjir Bandang-Longsor di Humbahas Sumut, 5 Orang Tewas dan 4 Hilang
Banjir dan longsor di Humbahas, Sumut (Foto: Dok BNPB)
A
A
A

JAKARTA - Lima orang meninggal dunia akibat terseret banjir bandang di Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, pada Selasa 25 November 2025 malam. Selain itu, ada empat warga yang masih hilang dari insiden tersebut.

"Selain itu, tujuh orang mengalami luka berat dan dua lainnya luka ringan atas peristiwa ini," kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Kamis (27/11/2025).

Sementara itu, kata Muhari, bencana tanah longsor menyebabkan dua orang luka berat. Saat ini, seluruh korban luka telah dievakuasi dan menjalani perawatan intensif di RSUD Doloksanggul.

Proses evakuasi dari tim dukungan kembali dilanjutkan pada hari ini, Kamis 27 November 2025. Selain korban jiwa dan luka-luka, kerusakan material juga cukup signifikan.

"Enam rumah mengalami rusak berat, satu fasilitas ibadah rusak ringan, serta satu akses jalan tertutup material longsoran akibat banjir bandang," ucap Abdul.

