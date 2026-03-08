Kali Krukut Meluap, Pemukiman Puri Mutiara Cilandak Jaksel Terendam

JAKARTA - Hujan deras mengguyur sejumlah kawasan di Jakarta sejak dini hari tadi menyebabkan beberapa daerah terendam banjir. Salah satu lokasi banjir adalah di Komplek Puri Mutiara yang berlokasi di Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan (Jaksel).

Air mulai menggenangi kawasan tersebut sejak Minggu (8/3/2026) dini hari yang puncaknya mencapai dua meter.

Namun, kondisi tersebut berangsur-angsur turun pada Minggu pagi ini.

"Kurang lebih dua meter, (saat ini) satu meter kurang (ketinggian air banjir)," kata salah satu petugas keamanan setempat, Roma.

Ia menyebutkan, lokasi tersebut telah menjadi langganan banjir. Terlebih, jika hujan turun dengan intensitas tinggi.

Selain itu kata dia, luapan Kali Krukut yang tidak jauh dari lokasi juga menjadi salah satu banjir kerap melanda kawasan tersebut.

(Erha Aprili Ramadhoni)

