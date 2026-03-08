Banjir 60 Cm Rendam Benhil Jakpus, Petugas Kerahkan Perahu Karet

JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur Jakarta menyebabkan banjir di Jalan Bendungan Hilir (Benhil), Tanah Abang, Jakarta Pusat. Ketinggian air mencapai 60 sentimeter (cm).

Pihak kelurahan setempat mengerahkan perahu karet untuk menyeberangi warga dan kendaraan roda dua atau motor yang ingin melintas.

Bahkan, sejumlah kendaraan roda empat harus memutar balik untuk mencari jalur alternatif. Hal itu lantaran pengendara takut mobilnya mogok.

Selain curah hujan tinggi, banjir disebabkan lantaran meluapnya anak kali kanal barat. Banjir juga merendam sejumlah rumah warga di bantaran kali.

Lurah Benhil, Agung menyatakan, pihaknya telah menyiapkan lokasi pengungsian untuk warga terdampak apabila banjir semakin tinggi.



(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.