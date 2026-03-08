Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Guyur Jakarta sejak Semalam, 38 RT dan 13 Jalan Banjir

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 08 Maret 2026 |07:25 WIB
Hujan Guyur Jakarta sejak Semalam, 38 RT dan 13 Jalan Banjir
Hujan Guyur Jakarta sejak Semalam, 38 RT dan 13 Jalan Banjir (Dok BPBD DKI)
JAKARTA - Hujan deras yang mengguyur Ibu Kota pada Sabtu (7/3/2026) malam sampai Minggu (8/3/2026) dini hari menyebabkan genangan di sejumlah titik. Bedasarkan data yang dihimpun BPBD DKI Jakarta, banjir merendam 38 RT dan 13 ruas Jalan di Ibu Kota. 

"Genangan 8 Maret 2026, pukul 03:00 WIB. BPBD mencatat saat ini terdapat 38 RT dan 13 Jalan tergenang," ucap Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M Yohan, Minggu (8/3/2026).

Genangan meredam 19 RT di Jakarta Barat dan sisanya di Jakarta Selatan Selatan. Banjir disebabkan curah hujan tinggi dan luapan beberapa sungai.

Untuk di wilayah Jakarta Barat, banjir dengan ketinggalan 120 cm menggenangi Kelurahan Sukabumi Selatan. Hal ini disebabkan karena curah hujan tinggi.

Di Jakarta Selatan, banjir dengan ketinggian air 150 cm merendam Kelurahan Pela Mampang. Selain curah hujan tinggi, banjir di lokasi tersebut juga diperburuk dengan meluapnya Kali Mampang.

Berikut ini lokasi lengkap sebaran banjir di Ibu Kota:

1. Jakarta Barat: 19 RT banjir 

- Kel. Kedaung Kali Angke: 4 RT
Ketinggian: 60 s.d 70 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Kedoya Selatan: 4 RT
Ketinggian: 30 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Kedoya Utara: 4 RT
Ketinggian: 20 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Sukabumi Selatan: 2 RT
Ketinggian: 120 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Joglo: 1 RT
Ketinggian: 65 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi

- Kel. Kembangan Selatan: 2 RT
Ketinggian: 50 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Bendungan Kali Pelopor

- Kel. Kembangan Utara: 2 RT
Ketinggian: 60 cm
Penyebab: Curah Hujan Tinggi dan Luapan Kali Bendungan Kali Pelopor

 

