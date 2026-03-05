Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

2 Warga Meninggal Akibat Banjir Lahar Gunung Merapi, 2 Lainnya Hilang

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |11:22 WIB
2 Warga Meninggal Akibat Banjir Lahar Gunung Merapi, 2 Lainnya Hilang
2 Warga Meninggal Akibat Banjir Lahar Gunung Merapi, 2 Lainnya Hilang (Dok BNPB)
JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan dua warga dilaporkan meninggal dunia setelah terseret arus banjir lahar Gunung Merapi yang melanda Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada Selasa (3/3). Peristiwa ini terjadi menyusul hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur kawasan puncak Gunung Merapi dan sekitarnya. Hal ini memicu meluapnya Sungai Senowo di Kecamatan Dukun.

"Selain dua korban meninggal dunia, hingga saat ini dua orang lainnya masih dinyatakan hilang dan tengah dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan. Sementara itu, enam warga yang mengalami luka-luka telah mendapatkan penanganan medis secara intensif," ungkap Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan tertulisnya, Kamis (5/3/2026).

Korban meninggal dunia yang ditemukan hari ini adalah Heru Setyawan (25) dan Arif Fuad Hasan (26). Berdasarkan laporan terkini, kondisi banjir telah berangsur surut. 

"Meski demikian, operasi pencarian akan kembali dilanjutkan pada Kamis (5/3) dengan penambahan personel serta dukungan peralatan berat guna mempercepat proses evakuasi," kata Abdul.

Dari sisi dampak kerusakan, banjir lahar mengakibatkan kerugian materiil. Hasil pendataan sementara oleh BPBD Kabupaten Magelang mencatat satu unit truk terseret arus, satu jembatan terputus, serta tiga jembatan lainnya mengalami kerusakan.

"Secara keseluruhan, banjir lahar ini berdampak pada delapan kelurahan yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Dukun, Sawang, dan Mungkid," tuturnya.
 

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Hujan Banjir Lahar Gunung Merapi
