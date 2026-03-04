Kaskogabwilhan III Tinjau 11 Bandara Perintis Papua, Pastikan Keamanan Pulih Pascagangguan KKB

JAKARTA - Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kaskogabwilhan) III, Marsda TNI Joko Sugeng Sriyanto, meninjau langsung 11 bandara perintis di Papua yang telah diamankan oleh pasukan TNI pascagangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan roda perekonomian dan pelayanan publik kembali berjalan normal di Bumi Cenderawasih.

Menggunakan pesawat jenis Cessna Caravan, perwira tinggi TNI Angkatan Udara berpangkat bintang dua tersebut bersama para pejabat utama Kogabwilhan III menyambangi satu per satu bandara perintis. Salah satu yang dikunjungi adalah Bandara Kapiraya di Distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah.

"Kami datang menemui masyarakat untuk mendengarkan dengan hati dan seksama, sekaligus memberikan solusi atas keluh kesah saudara-saudara kita, pasca ditutupnya bandara perintis yang menjadi ujung tombak sosial, ekonomi, dan peradaban masyarakat pelosok Papua,” ujar Joko, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, bandara perintis merupakan “jendela dunia” bagi masyarakat Papua yang tinggal di wilayah pegunungan, perbukitan, dan lembah terpencil. Akses transportasi udara menjadi satu-satunya jalur vital distribusi logistik, mulai dari sembako, pakaian, obat-obatan, alat kesehatan, hingga sarana pendidikan.