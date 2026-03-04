Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Kaskogabwilhan III Tinjau 11 Bandara Perintis Papua, Pastikan Keamanan Pulih Pascagangguan KKB

Awaludin , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |06:02 WIB
Kaskogabwilhan III Tinjau 11 Bandara Perintis Papua, Pastikan Keamanan Pulih Pascagangguan KKB
Kaskogabwilhan III Tinjau 11 Bandara Perintis Papua (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Kepala Staf Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kaskogabwilhan) III, Marsda TNI Joko Sugeng Sriyanto, meninjau langsung 11 bandara perintis di Papua yang telah diamankan oleh pasukan TNI pascagangguan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus memastikan roda perekonomian dan pelayanan publik kembali berjalan normal di Bumi Cenderawasih.

Menggunakan pesawat jenis Cessna Caravan, perwira tinggi TNI Angkatan Udara berpangkat bintang dua tersebut bersama para pejabat utama Kogabwilhan III menyambangi satu per satu bandara perintis. Salah satu yang dikunjungi adalah Bandara Kapiraya di Distrik Kapiraya, Kabupaten Deiyai, Papua Tengah.

"Kami datang menemui masyarakat untuk mendengarkan dengan hati dan seksama, sekaligus memberikan solusi atas keluh kesah saudara-saudara kita, pasca ditutupnya bandara perintis yang menjadi ujung tombak sosial, ekonomi, dan peradaban masyarakat pelosok Papua,” ujar Joko, Selasa (3/3/2026).

Menurutnya, bandara perintis merupakan “jendela dunia” bagi masyarakat Papua yang tinggal di wilayah pegunungan, perbukitan, dan lembah terpencil. Akses transportasi udara menjadi satu-satunya jalur vital distribusi logistik, mulai dari sembako, pakaian, obat-obatan, alat kesehatan, hingga sarana pendidikan.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/337/3204690//opm-posH_large.jpg
Pasukan Gabungan TNI Serbu Markas OPM di Nabire, Kelompok Daniel Kogoya Kocar-kacir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/340/3204590//pangkogabwilhan_iii_letjen_tni_bambang_trisnohadi-tJQ5_large.jpg
TNI Pastikan 11 Bandara Papua Aman dan Segera Beroperasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/340/3204582//kkb-2tr6_large.jpg
Kronologi Lengkap TNI-Polri Kuasai Markas KKB, Sita Uang Puluhan Juta hingga Senjata Api
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/02/340/3204512//kkb-hb1m_large.jpg
Breaking News! Baku Tembak Pecah, Markas KKB Digempur Pasukan Khusus Gabungan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/340/3203641//kkb-kltJ_large.jpg
KKB Rampas Senjata dan Amunisi Usai Bunuh Serda Hamdani, TNI: Masih Kita Investigasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/340/3203612//kkb-Ealv_large.jpg
Serda Hamdani Tewas Usai KKB Bakar Pos Penjagaan, Begini Reaksi Tegas TNI
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement