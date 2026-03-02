TNI Pastikan 11 Bandara Papua Aman dan Segera Beroperasi

JAYAPURA – Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III, Letjen TNI Bambang Trisnohadi memastikan 11 bandara perintis di tiga wilayah Papua kini telah diamankan sepenuhnya oleh TNI.

Sebelumnya, bandara-bandara tersebut ditutup oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada 16 Februari 2026 pascagangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau TPNPB-OPM.

Langkah ini dinilai sebagai bukti kehadiran negara dalam menjaga kedaulatan wilayah sekaligus menjamin keselamatan masyarakat di Bumi Cenderawasih.

Bersama Panglima Komando Daerah Angkatan Udara (Pangkodau) III Marsda TNI Azhar Aditama Djojosugito, Bambang meninjau langsung sejumlah bandara perintis, salah satunya di Distrik Manggelum, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan.

“Syukur alhamdulillah, pasukan TNI telah berada di seluruh bandara perintis dan memulihkan kondusivitas di tiga wilayah Papua, yakni Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah, yang sebelumnya ditutup oleh Kemenhub pada 16 Februari lalu,” ujar Bambang, Senin (2/3/2026).