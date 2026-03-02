Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Breaking News! Baku Tembak Pecah, Markas KKB Digempur Pasukan Khusus Gabungan

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 02 Maret 2026 |12:51 WIB
Breaking News! Baku Tembak Pecah, Markas KKB Digempur Pasukan Khusus Gabungan
Baku Tembak Pecah, Markas KKB Digempur Pasukan Khusus Gabungan/ist
A
A
A

JAKARTA - Aparat gabungan TNI-Polri yang terdiri dari Satgas Habema, Satgas Rajawali, dan Satgas Operasi Damai Cartenz-2026 terlibat baku tembak dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Nabire, Papua.

Baku tembak terjadi ketika petugas gabungan melakukan upaya penegakan hukum terhadap DPO yang mengaku sebagai Panglima Kodap III D Dulla Aibon Kogoya, pada Minggu, 1 Maret 2026 sekitar pukul 22.40 WIT.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, Kombes Yusuf Sutejo menegaskan bahwa langkah penindakan tersebut merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin keamanan masyarakat.

“Ini merupakan komitmen negara untuk hadir di tengah masyarakat ketika terjadi aksi-aksi kekerasan. TNI-Polri tidak akan tinggal diam,” kata Yusuf, Senin (2/3/2026).

“Kami akan terus melakukan pengejaran dan penegakan hukum terhadap para pelaku KKB kelompok kriminal bersenjata hingga mereka mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Operasi Damai Cartenz-2026, Brigjen Faizal Ramadhani mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh informasi yang belum resmi.

“Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan jangan terpengaruh informasi yang belum resmi. Aparat keamanan akan bertindak tegas terhadap siapapun yang berupaya membuat kekacauan dan mengganggu stabilitas keamanan. Penegakan hukum ini semata-mata untuk melindungi masyarakat dan menjaga ketertiban,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/340/3203641/kkb-kltJ_large.jpg
KKB Rampas Senjata dan Amunisi Usai Bunuh Serda Hamdani, TNI: Masih Kita Investigasi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/340/3203612/kkb-Ealv_large.jpg
Serda Hamdani Tewas Usai KKB Bakar Pos Penjagaan, Begini Reaksi Tegas TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/337/3203607/kkb-Z0aA_large.jpg
Kapendam Tegaskan yang Dibakar KKB di Nabire Bukan Pos TNI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/340/3203087/tni-pSzW_large.jpg
Korban Tewas Penyerangan KKB di Nabire Anggota TNI dan Warga Sipil, Ini Kronologi dan Identitas Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/22/340/3203033/kkb-KoAH_large.jpg
Biadab! KKB Pimpinan Aibon Kogoya Serang Pos Penjagaan, 2 Orang Tewas Dibakar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/340/3202947/satgas_operasi_damai_cartenz-psjI_large.jpg
Satgas Cartenz Tangkap 28 Orang di Yahukimo, 9 Pentolan KKB Jadi Tersangka
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement