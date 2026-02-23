Korban Tewas Penyerangan KKB di Nabire Anggota TNI dan Warga Sipil, Ini Kronologi dan Identitas Korban

Korban Tewas Penyerangan KKB di Nabire Anggota TNI dan Warga Sipil/ist

PAPUA - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Aibon Kogoya menyerang pos keamanan perusahaan tambang PT Kristalin di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dua orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut.

“KKB melakukan penyerangan ke pos milik PT Kristalin yang bergerak di penambangan emas hingga menyebabkan dua orang meninggal dengan cara dibakar," kata Kapolres Nabire AKBP Samuel Tatiratu.

Informasi yang diterima Okezone, Senin (23/2/2026), salah satu korban adalah prajurit TNI asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Serda Hamdani, anggota Deninteldam XVII/Cenderawasih.

Satu korban lainnya adalah seorang warga sipil bernama Aksay Sandika Moho yang bertugas sebagai petugas keamanan perusahaan.

Saat ini, aparat keamanan bersenjata lengkap langsung diterjunkan untuk mengamankan lokasi kejadian di Kampung Legari, Distrik Makimi.

Serda Hamdani diketahui telah bertugas di Papua sejak tahun 2024. Sebelumnya, ia memiliki rekam jejak kedinasan di Batalyon 726 Bone dan pernah menjadi Babinsa di Kabupaten Soppeng. Almarhum meninggalkan seorang istri dan dua anak yang masih kecil.

Rencananya, Serda Hamdani akan dimakamkan secara militer di kampung halamannya sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian terakhirnya kepada NKRI.

Kronologi kejadian bermula saat anggota KKB yang sudah mengintai lokasi menembak mobil milik perusahaan tambang emas tersebut sebelum melakukan pembakaran. Pos yang terbakar itu merupakan Pos Kamtibmas yang berbatas dengan akses menuju perusahaan.