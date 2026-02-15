Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Ambulans Nyaris Dibakar OTK di Yahukimo, Pelaku Diburu Aparat

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 15 Februari 2026 |06:25 WIB
Ambulans Nyaris Dibakar OTK di Yahukimo, Pelaku Diburu Aparat
Ambulans nyaris dibakar OTK di Yahukimo, Papua Pegunungan (Foto: Ist)
JAKARTA - Dua unit ambulans milik Puskesmas Aplim nyaris dibakar orang tak dikenal (OTK) di Jalan Seradala KM 04, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, Sabtu 14 Februari 2026. 

Peristiwa bermula pada pukul 21.05 WIT, dua OTK mendatangi area Puskesmas Aplim dan mengancam akan membakar bangunan serta kendaraan ambulans yang terparkir. Pelaku diduga membawa bahan bakar jenis solar dalam botol air mineral berukuran 1.600 ml.

Kepala Desa Kurima, Luter Matuan (40), menjelaskan kedua pelaku itu sempat menyiramkan solar di sekitar ban.

"Kalau puskesmas dibakar, kami tidak punya tempat lagi untuk berobat," ujar Luter, Sabtu.

Luter menjelaskan, saat itu warga berkumpul untuk melakukan negosiasi agar ambulans tidak dibakar. Bahkan, Luter mengaku dirinya sempat memberikan uang Rp500 ribu.

"Setelah menerima uang tersebut, keduanya membatalkan aksi pembakaran dan melarikan diri ke arah Jalan Seradala," ucap Luter.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026 Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, menegaskan aparat tidak akan mentolerir peristiwa ini. Faizal memastikan tindakan tegas akan dilakukan dengan memburu pelaku.

