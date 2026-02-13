Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

2 Pilot Smart Air Tewas Ditembak KKB, Komnas HAM Desak Penegakan Hukum Secara Transparan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 13 Februari 2026 |20:00 WIB
2 Pilot Smart Air Tewas Ditembak KKB, Komnas HAM Desak Penegakan Hukum Secara Transparan
A
A
A

JAKARTA - Kommas HAM mengecam aksi penembakan pesawat Smart Air Aviation di Bandara Korowai Batu, Distrik Kombai, Boven Digoel, Papua Selatan oleh KKB Papua. Penegak hukum didesak mengusut insiden ini secara transparan terhadap pelaku.

"Komnas HAM mendesak dilakukannya penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan dan pembunuhan melalui investigasi yang profesional, transparan dan tuntas," ujar Ketua Komnas HAM Anis Hidayah , Jumat (13/2/2026).

Anis juga meminta, pemerintah baik pusat maupun daerah, untuk melakukan perlindungan dan pemulihan bagi korban jiwa maupun luka, serta keluarga korban aksi kekerasan tersebut. Pemulihan itu memcakup aspek kesehatan, psikologis, maupun pemberian kompensasi.

"Komnas HAM meminta pemerintah dan aparat keamanan untuk memastikan keamanan warga sipil pasca penyerangan termasuk menjamin perlindungan bagi para petugas pelayanan publik," ujar Anis.

Di sisi lain, Anis meminta kepada KKB agar menahan diri dan tidak melakukan kekerasan, serta mengutamakan penyelesaian permasalahan secara damai. Penggunaan cara-cara kekerasan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

"Komnas HAM HAM mengajak semua pihak untuk mengedepankan dialog demi terciptanya kondisi HAM yang kondusif di Papua," tegas Anis.

Lebih lanjut, Anis menyampaikan, pihaknya turut berduka bagi keluarga Pilot Capt. Egon dan Co Pilot Capt. Bhaskoro Adi Anggoro yang tewas dalam insiden tersebut. Ia menegaskan, Komnas HAM mengecam tindakan yang diduga dilakukan KKB atas peristiwa ini, yang tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun.

 

