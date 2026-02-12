Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

2 Pilot Pesawat Smart Air Tewas Ditembak KKB, DPR: Pengamanan Bandara di Papua Lemah!

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Kamis, 12 Februari 2026 |03:01 WIB
2 Pilot Pesawat Smart Air Tewas Ditembak KKB, DPR: Pengamanan Bandara di Papua Lemah!
2 Pilot Pesawat Smart Air Tewas Ditembak KKB
A
A
A

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti insiden Pesawat Smart Air PK-SNR yang ditembak Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), di Bandara Koroway Batu, Kabupaten Boven Digoel, Papua Selatan. Dalam insiden itu dua pilot tewas.

"Saya sebut ini kelemahan, kelamahan dalam pengamanan objek vital bandara di Papua," ujar Lasarus saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).

Menurutnya, bandara merupakan bagian dari objek vital. Untuk itu, menurutnya, objek vital harus dilakukan pengawasan dengan standar maksimal.

"Jadi saya rasa ini peringatan bagi pemerintah untuk kiranya seluruh bandara yang ada termasuk di papua itu dilakukan pengamanan yang cukup seusai dengan karakteristik dan kondisi daerah masing-masing," terangnya.

Legislator dari Fraksi PDIP ini pun menilai, para penumpang dan kru pesawat yang ada di bandara harus dijamin keamanannya.

"Dipastikan penumpang atau siapapun yang datang itu ke bandara dipastikan aman karena dilakukan pengamanan yang cukup. Ini tugas pemerintah," terang Lasarus.

Kendati demikian, Lasarus menilai, teror penembakan KKB Papua ini menjadi momentum bagi Kemenhub untuk mengevaluasi keamanan bandara di Papua.

 

