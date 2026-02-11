Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
NASIONAL

Kontak Tembak dengan KKB di KM 50 Freeport, 1 Prajurit TNI Gugur

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |18:17 WIB
Kontak Tembak dengan KKB di KM 50 Freeport, 1 Prajurit TNI Gugur
Satu prajurit gugur saat baku tembak dengan KKB (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA – Kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang juga dikenal sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), kembali melakukan aksi penyerangan. Kali ini, rombongan kendaraan PT Freeport Indonesia diserang di KM 50, Rabu (11/2/2026).

Kapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Tri Purwanto menjelaskan, insiden terjadi saat personel Koramil 1710-04/Tembagapura, Kodim 1710/Mimika, tengah melaksanakan tugas pengamanan di wilayah tersebut.

“Benar telah terjadi insiden kontak tembak di KM 50 area PT FI. Saat ini seluruh korban sudah dievakuasi dan mendapatkan penanganan medis secara optimal,” kata Tri Purwanto.

Berdasarkan laporan awal yang diterima Kodam XVII/Cenderawasih, satu prajurit TNI gugur dalam insiden tersebut, yakni Serka AC. Sementara itu, Sertu H mengalami perdarahan pada bagian hidung.

“Selain itu, satu warga sipil berinisial HR, karyawan KPI PT Freeport, mengalami luka tembak dan saat ini dalam perawatan,” ujarnya.

 

