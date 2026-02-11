Advertisement
Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua hingga 2 Pilot Tewas

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |15:38 WIB
Kronologi Penembakan Pesawat Smart Air di Papua hingga 2 Pilot Tewas
Kasus penembakan (Foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA – Polda Papua mengungkap kronologi penembakan pesawat Smart Air di Bandara Koroway Batu, Boven Digoel, Papua Selatan, yang menewaskan dua pilot, Rabu (11/2/2026).

Kabid Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito menjelaskan, pesawat Cessna dengan nomor registrasi PK-SNR lepas landas dari Bandara Tanah Merah pukul 10.35 WIT menuju Bandara Koroway Batu, dengan awak Kapten Egon Erawan dan Kapten Baskoro.

"Sekitar pukul 11.00 WIT, Polres Boven Digoel menerima informasi dari kantor Bandara Tanah Merah bahwa telah terjadi penembakan di Bandara Koroway Batu," ujar Cahyo.

Penembakan dilaporkan datang dari arah hutan di samping area bandara. Dalam insiden itu, kedua pilot dan kopilot pesawat dipastikan tewas.

"Pada pukul 13.27 WIT, Polres Boven Digoel mendapat informasi adanya korban jiwa akibat penyerangan, yaitu dua orang yang diduga adalah pilot dan kopilot," tambahnya.

Saat ini, tim gabungan dari Polda Papua dan Satgas Operasi Damai Cartenz yang dipimpin Wakapolda Papua telah bergerak menuju lokasi untuk melakukan penanganan lebih lanjut dan memastikan keamanan di area bandara.

(Awaludin)

      
