Satgas Damai Cartenz Bergerak Usai Penembakan Pesawat Smart Air di Bandara Koroway Batu

JAKARTA – Aparat gabungan dari Polda Papua dan Satgas Operasi Damai Cartenz, bergerak cepat menuju lokasi penembakan pesawat Smart Air di Bandara Koroway Batu, Kabupaten Boven Digoel, Papua, Rabu (11/2/2026).

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, tim sudah dikerahkan ke tempat kejadian perkara (TKP) untuk melakukan pengecekan dan pengamanan.

“Diharapkan personel bisa segera tiba di lokasi, tentu dengan menyesuaikan tantangan kondisi geografis dan keterbatasan akses,” ujar Isir saat dikonfirmasi.

Pesawat PK-SNR milik PT Smart Air Aviation yang melayani rute Tanah Merah–Danawage/Koroway Batu diduga ditembak oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sesaat setelah mendarat sekitar pukul 10.00 WIT.