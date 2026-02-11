Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Satgas Damai Cartenz Amankan Senjata Api Rakitan di Rumah Kosong Yahukimo

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Rabu, 11 Februari 2026 |00:35 WIB
Satgas Damai Cartenz Amankan Senjata Api Rakitan di Rumah Kosong Yahukimo
Penemuan senpi rakitan di rumah kosong (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Satgas Operasi Damai Cartenz 2026 menindaklanjuti informasi intelijen, terkait dugaan keberadaan senjata api rakitan di wilayah Jalan Gunung, Kompleks Kali T, Kota Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.

Dalam kegiatan tersebut, petugas menemukan dan mengamankan satu pucuk senjata api laras panjang rakitan yang tergeletak di bagian belakang sebuah rumah kosong di sekitar lokasi. Senjata tersebut langsung diamankan sebagai barang bukti untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut.

Kepala Operasi Damai Cartenz 2026, Brigjen Faizal Ramadhani menegaskan, bahwa setiap informasi yang berpotensi mengancam keamanan masyarakat akan ditindaklanjuti secara cepat dan profesional.

“Setiap informasi dari jaringan intelijen kami respons secara cepat dan profesional. Ini merupakan komitmen kami untuk mencegah potensi gangguan keamanan serta memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman,” ujar Faizal, Selasa (10/2/2026).

Ia menambahkan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Papua Pegunungan, khususnya Kabupaten Yahukimo.

 

