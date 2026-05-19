Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

ABG Hanyut di Kali Ciliwung saat Ambil Kail Pancing

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 19 Mei 2026 |03:01 WIB
ABG Hanyut di Kali Ciliwung saat Ambil Kail Pancing
Pencarian ABG hanyut di Kali Ciliwung (Foto: Jonathan S/Okezone)
A
A
A

DEPOK - Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap Afik Rabani Ramadhan, anak berusia 14 tahun yang terseret arus Sungai Ciliwung River di wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Korban dilaporkan tenggelam di Sungai Ciliwung pada Minggu 17 Mei 2026 pukul 17.10 WIB.

“Tim SAR gabungan telah kami kerahkan sejak pagi hari untuk melakukan pencarian terhadap korban," kata Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, Senin (18/5/2026).

Kejadian bermula ketika korban bersama rekannya sedang asyik memancing di aliran sungai tersebut. Namun saat itu, kail milik korban tersangkut di aliran sungai.

Alhasil, Afik berusaha mengambil kail pancing yang tersangkut. Namun, ia diduga terpeleset akibat derasnya arus sungai. Hal itu membuat korban terseret dan tenggelam di aliran sungai itu.

Desiana mengatakan, operasi pencarian dilakukan dengan menyisir sepanjang aliran Sungai Ciliwung menggunakan perahu karet hingga radius 12 kilometer dari lokasi tenggelamnya korban. Sementara penyisiran melalui jalur darat dilakukan di sepanjang bantaran Ciliwung hingga radius 2,5 kilometer dari lokasi kejadian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/24/338/3214391/hanyut-vbSz_large.jpg
Bocah Tenggelam di Kali Ciliwung Ditemukan Tewas di Jakut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/23/338/3214288/hanyut-RNBp_large.jpg
Hanyut di Kampung Melayu, Bocah Ditemukan Tewas di Muara Angke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/338/3214125/hanyut-Ua4T_large.jpg
Kronologi Bocah Hanyut saat Berenang di Kali Ciliwung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/07/338/3153236/hanyut-vThc_large.jpg
Berenang di Kali Sunter, Bocah Duren Sawit Hanyut Terseret Arus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/29/340/3151192/pensiunan_tni_tewas_terseret_arus_di_pesisir_selatan_sumbar-MQWg_large.jpg
Pensiunan TNI Tewas Terseret Arus di Pesisir Selatan Sumbar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/22/519/3149275/identitas_wisatawan_hilang_terseret_ombak_pantai_ungapan_mahasiswa_polinema-kOCV_large.jpg
Identitas Wisatawan Hilang Terseret Ombak Pantai Ungapan, Mahasiswa Polinema
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement