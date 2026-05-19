ABG Hanyut di Kali Ciliwung saat Ambil Kail Pancing

DEPOK - Tim SAR gabungan terus melakukan upaya pencarian terhadap Afik Rabani Ramadhan, anak berusia 14 tahun yang terseret arus Sungai Ciliwung River di wilayah Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Korban dilaporkan tenggelam di Sungai Ciliwung pada Minggu 17 Mei 2026 pukul 17.10 WIB.

“Tim SAR gabungan telah kami kerahkan sejak pagi hari untuk melakukan pencarian terhadap korban," kata Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, Senin (18/5/2026).

Kejadian bermula ketika korban bersama rekannya sedang asyik memancing di aliran sungai tersebut. Namun saat itu, kail milik korban tersangkut di aliran sungai.

Alhasil, Afik berusaha mengambil kail pancing yang tersangkut. Namun, ia diduga terpeleset akibat derasnya arus sungai. Hal itu membuat korban terseret dan tenggelam di aliran sungai itu.

Desiana mengatakan, operasi pencarian dilakukan dengan menyisir sepanjang aliran Sungai Ciliwung menggunakan perahu karet hingga radius 12 kilometer dari lokasi tenggelamnya korban. Sementara penyisiran melalui jalur darat dilakukan di sepanjang bantaran Ciliwung hingga radius 2,5 kilometer dari lokasi kejadian.