Hanyut di Kampung Melayu, Bocah Ditemukan Tewas di Muara Angke

JAKARTA - Tim SAR gabungan menemukan bocah berinisial AG (11), yang hanyut di Kali Ciliwung dalam kondisi meninggal dunia pada Kamis (23/4/2026). Jasad korban ditemukan cukup jauh dari titik awal kejadian, tepatnya di perairan Kaliadem, Muara Angke, Jakarta Utara.

Korban dilaporkan hilang terseret arus sejak Selasa (21/4/2026) di kawasan Jalan Tanah Rendah, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur.

Penemuan berawal saat petugas menerima informasi dari Polairud Polda Metro Jaya terkait adanya jasad manusia pada pukul 08.20 WIB. Tim segera bergerak menuju lokasi untuk melakukan proses identifikasi dan evakuasi.

“Dengan ditemukannya korban, operasi SAR kami nyatakan selesai dan ditutup,” kata Kepala Kantor SAR Jakarta Desiana Kartika Bahari dalam keterangannya Kamis (23/4/2026).

Setelah dievakuasi pada pukul 09.30 WIB, jasad korban langsung dibawa menggunakan ambulans menuju Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) untuk keperluan visum sebelum diserahkan ke pihak keluarga.